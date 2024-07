La princesse Elisabeth diplômée d'Oxford: pourquoi a-t-elle choisi d'étudier à l'étranger?

Ce mardi 23 juillet est un grand jour pour la famille royale belge: l'héritière du trône, la princesse Elisabeth, a été officiellement diplômée d'un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'université d'Oxford. À cette occasion, nous avons reçu Vincent Dujardin, professeur à l'UCLouvain et spécialisé dans l'histoire de la monarchie belge dans le RTL info 19h.

Et enfin, pour déployer ses ailes, ça a été dit, à l'étranger, c'est peut-être plus facile. Plus loin des regards. La princesse Amalia des Pays-Bas a eu quelques soucis à l'Université d'Amsterdam, même des menaces physiques. À Oxford, à Harvard, vous êtes plus loin des regards, et c'est effectivement plus facile pour pouvoir poursuivre sa formation.

À lire aussi Famille royale: la princesse Elisabeth est officiellement diplômée, découvrez les images de la cérémonie

La princesse belge est l'exemple pour les futurs rois et reines. Ils sont extrêmement bien formés aux fonctions qu'ils devront assumer un jour.

C'est vrai que son parcours est déjà fort solide. Est-elle déjà tout à fait prête à régner pour autant? Peut-être pas. C'est vrai que même après son master, elle devrait encore poursuivre une série d'années de formation dans des secteurs qui pourraient être complémentaires.

Mais vous avez raison, beaucoup de princes héritiers et de princesses héritières aujourd'hui se forment également davantage sur le plan universitaire. C'est déjà vrai pour la génération d'aujourd'hui, quand on regarde le Grand-Duché, quand on regarde les Pays-Bas, quand on regarde la Belgique.