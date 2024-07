La princesse Élisabeth officiellement diplômée au cours d'une cérémonie à Oxford

La princesse Élisabeth a été officiellement diplômée d'un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne au cours d'une cérémonie organisée mardi. La future Reine de Belgique, âgée de 22 ans, a pris part à une cérémonie de fin d'études, sous les yeux du couple royal ainsi que de la princesse Éléonore et du prince Emmanuel.

La cérémonie s'est achevée par le traditionnel lancer de chapeaux.

Sur une photo du diplôme de la Princesse, l'on peut lire qu'elle a obtenu la mention "second class, division one", le deuxième niveau le plus élevé du système universitaire britannique qui équivaut à des résultats oscillant entre 60 et 70%.

Le Palais royal a déjà fait savoir qu'Élisabeth, âgée de 22 ans, allait poursuivre ses études dès cet été à l'université de Harvard, à Boston (États-Unis). Elle entamera un master en politiques publiques pour les deux prochaines années.