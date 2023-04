Le roi Charles III soutient l'enquête sur le rôle de la monarchie dans l'esclavage

Le roi Charles III se dit favorable à un projet de recherche sur l'implication de la famille royale britannique dans l'esclavage, rapporte le journal britannique The Guardian. Signe de cette ouverture, le palais de Buckingham a mis à disposition de l'enquête sa collection royale et ses archives, entre autres.

Selon le porte-parole, le projet de recherche "se poursuit avec vigueur et détermination depuis l'accession de Sa Majesté". La recherche indépendante, menée par Camilla de Koning depuis octobre et co-parrainée par Historic Royal Palaces (HBC), examine notamment les liens "entre la monarchie britannique et la traite transatlantique des esclaves à la fin du 17e et au 18e siècle".

D'après l'historienne Brooke Newman, le document rapporté par le Guardian constitue une "preuve évidente" de l'implication de la monarchie britannique dans la traite d'esclaves. "Il ne fait aucun doute que des siècles d'investissement dans l'esclavage africain et le commerce des esclaves ont énormément contribué à bâtir le statut, le prestige et la fortune de la famille royale d'aujourd'hui", a souligné l'historienne.

Les critiques fusent depuis plusieurs années au Royaume-Uni sur la reconnaissance du passé esclavagiste du pays. Le roi Charles III a décidé, depuis son accession au trône, de lever le voile sur l'implication de la famille royale et "reconnaitre les torts qui ont façonné notre passé".