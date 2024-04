Le Roi déchu: la chute du controversé Juan Carlos Ier d'Espagne

Depuis une décennie, la monarchie espagnole est mise à rude épreuve. Scandales financiers, corruption, enfants illégitimes... Retour sur les frasques les plus marquantes de la maison de Bourbon.

Pourtant, le roi va être vite rattrapé par des scandales financiers, d'adultère et de corruption menant à son abdication il y a une dizaine d'années.

Le 20 novembre 1965, le général Franco meurt. Dans les heures qui suivent, la monarchie des Bourbons est rétablie en Espagne. Le roi Juan Carlos Ier accède à la fonction suprême. Après 40 ans de dictature, le nouveau souverain entame d'importantes réformes pour transformer l'Espagne et devient le père de la démocratie espagnole.

Lors de son rapatriement, une photographie du roi d'Espagne datant de 2006, fait la Une des médias, on le voit avec un fusil à la main et un éléphant derrière. Les Espagnols découvrent le loisir atypique du roi : la chasse à l'éléphant. Ils sont furieux de voir que le roi s'amusait en Afrique alors que quelques jours auparavant, il disait que le chômage des jeunes l'empêchait de dormir.

En 2012, Juan Carlos se blesse à la hanche à la hanche lors d'un safari au Botswana. Un voyage au prix exorbitant de plus de 35.000 € alors qu'au même moment, l'Espagne est frappée par une crise économique.

Lors de son voyage au Botswana, Juan Carlos était accompagné de Corinna Wittgenstein, sa maîtresse. Ils se sont rencontrés au début des années 2000. La jeune femme travaillait pour la prestigieuse armurerie anglaise "Boss and Co.", qui organise régulièrement des safaris pour une clientèle triés sur le volet. Leur relation va durer jusqu'en 2011-2012.

Il s'agirait de commissions versées suite à l'attribution d'un marché de plus de 6 milliards d'euros à des entreprises espagnoles pour construire un train à grande vitesse entre La Mecque et Médine. En 2020, Corinna Wittgenstein affirme que la somme versée n'a rien d'illégal et que c'était simplement un cadeau de la part du roi d'Arabie saoudite. Corinna a d'ailleurs touché 65 millions sur un compte aux Bahamas en dédommagement des souffrances qu'elle aurait endurées à ses côtés.

Affaire de corruption

Le 4 octobre 1997, Cristina d'Espagne, la fille cadette de Juan Carlos, épouse la star de l'équipe espagnole de handball, Inaki Urdangarin. Le nouveau membre de la famille royale a toutes les qualités du gendre idéal. Pourtant, son beau-père, Juan Carlos, lui met la pression.

Le jeune homme s'est mis à faire des affaires et à faire du détournement de fonds dans des sociétés qu'il avait créées. En 2011, il sera le principal suspect d'une vaste affaire de corruption. C'est la première fois, qu'un membre de la famille royale espagnole finit sur les bancs d'un tribunal. Le gendre de Juan Carlos sera condamné à cinq ans et dix mois de prison.

Abdication du roi

Le 18 juin 2014, acculé par la pression populaire, mais aussi poussé par ses proches, Juan Carlos décide finalement d'abdiquer après 40 ans de règne. À 76 ans, Juan Carlos abandonne le trône d'Espagne de manière peu glorieuse pour laisser place à son héritier, le prince Felipe.

Face aux scandales qui s'accumulent et à d'éventuelles poursuites judiciaires, Juan Carlos décide de fuir son pays pour s'installer à Abou Dhabi. Finalement, en mars 2022, la justice espagnole finit par classer toutes les enquêtes ouvertes et deux mois plus tard, le souverain revient dans son pays.

Retrouvez l'émission "Exclusif" sur la monarchie espagnole ce mardi 9 avril à 20h30 sur RTL tvi et RTL play.