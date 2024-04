Photo de famille: le roi Philippe a reçu les membres du Conseil européen au palais royal

Le roi Philippe a reçu mercredi en fin de journée les membres du Conseil européen au palais royal de Bruxelles, une semaine après s'être adressé au Parlement européen, dans le cadre de la présidence belge du Conseil.

Aux chefs d'État et de gouvernement des Vingt-sept, il a confié sa fierté d'être Européen, et plus encore en cette période d'incertitude, a-t-on appris à bonne source.