Le roi Philippe écrit au roi du Maroc suite au séisme

Le roi Philippe a écrit au roi Mohammed VI du Maroc à la suite du terrible tremblement de terre qui a frappé la région de Marrakech fait plus de 2.100 morts, indique dimanche le Palais Royal sur le réseau social X, anciennement Twitter. "Nos pensées vont aux victimes de cette catastrophe, à leurs proches et à l'ensemble du peuple marocain", y ajoute-t-il. Dans sa lettre, le roi Philippe adresse au souverain marocain ainsi qu'à son peuple "la solidarité et l'amitié des autorités et du peuple belges". Avec la reine Mathilde et l'ensemble de la famille royale, il leur exprime "leur profonde peine face aux conséquences humaines de ce tragique événement".

Le Roi souhaite également "beaucoup de courage dans ces moments particulièrement éprouvants" à toutes les familles qui ont perdu des proches ainsi qu'aux blessés et à toutes les personnes affectées. "Cette catastrophe naturelle est durement ressentie en Belgique, que tant de liens humains unissent au Royaume du Maroc aux jours heureux et dans les moments de tristesse", conclut le souverain.