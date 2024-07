Que pensent les Belges de la reine Mathilde? Voici le bulletin de note

Les Belges sont satisfaits par la Reine, les Flamands et les personnes de plus de 35 ans sont les plus satisfaits. Le reine Mathilde obtient ainsi une moyenne générale de 6.8/10 auprès des personnes interrogées, soit un score plus élevé que l’an dernier (5.9) .

La confiance dans la reine Mathilde reste au même niveau qu’en 2023 (63% des répondants font confiance à la Reine). Une confiance qui est donc plus grande chez les Belges de 35 ans et plus.