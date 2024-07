Baromètre royal: quand la princesse Elisabeth devrait-elle monter sur le trône?  

Et pour 45% des répondants, il n'est pas encore temps. Ils préfèrent la voir monter sur le trône dans au moins 10 ans. La princesse Elisabeth aura alors 32 ans et le roi Philippe, 74 ans.

La princesse Elisabeth a actuellement 22 ans et le roi Philippe 64 ans. Dans le Baromètre de la Monarchie la question "Quel est le bon moment pour que l'héritière succède à son père ?" a été posée.

L'enquête a été réalisée par Ipsos Belgium auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 Belges âgés d'au moins 18 ans. L'échantillon est représentatif en termes d'âge, de sexe et de région. L'enquête s'est déroulée du 14 au 12 juillet 2024. Marge d’erreur 3,1%.

La Belgique doit rester une monarchie

La majorité des Belges croient par ailleurs encore que la Belgique devrait rester une monarchie. Cette tendance est plus marquée chez les Belges de plus de 35 ans et en Wallonie.

Après les élections du 9 juin, les Belges sont plus nombreux à penser que le Roi devrait jouer un rôle dans la formation du gouvernement.