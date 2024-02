Décryptage - Moins d'emprisonnements, huit niveaux de peines: comment la réforme du Code pénal belge va-t-elle impacter le citoyen?

Partager:

Notre Code pénal a été conçu en 1867. Depuis, de nombreuses modifications ont, bien sûr, été apportées, mais il y avait un besoin de moderniser dans sa globalité ce texte basé sur la morale du XIXe siècle, inspiré du Code Napoléon de 1810. Ce sera bientôt chose faite, après 8 ans de travail. Quels seront les changements principaux et quels avantages auront-ils ?

Ce mercredi, c’est un débat particulièrement important qui s’est tenu à la Chambre, avant le vote de ce jeudi. Notre Code pénal s’apprête à être profondément réformé avec trois objectifs principaux : la précision, la simplicité et la cohérence. "Ce code était devenu totalement illisible. Donc, on a fait tout un travail de réécriture pour que ce soit plus compréhensible non seulement pour les acteurs, mais aussi pour le citoyen ", justifie le professeur et magistrat Damien Vandermeersch (UCLouvain), qui a participé à cette réécriture. L’une des modifications, et pas des moindres, est la disparition de la distinction entre les termes "crime", "délit" et "contravention". Il s'agit du tout premier article du livre I de notre Code pénal. "Une peine criminelle est un crime", "une peine correctionnelle est un délit" et "une peine de police est une contravention", dit-il actuellement. Niveau 1, pas de peines d'emprisonnement, niveau 8, c'est perpétuité

Dans ce Code pénal revisité, un dispositif en huit niveaux de peines remplace ces termes. "Niveau 1, pas de peines d'emprisonnement, niveau 8, c'est perpétuité", explique le magistrat. "Par exemple, un vol avec violences avec arme, va être puni des peines de niveau cinq. Et puis, vous allez voir à quoi correspond la peine de niveau cinq. Elle correspondra à une peine de 10 à 15 ans d'emprisonnement, ou en cas de circonstances atténuantes, une peine de niveau quatre, trois ou deux", complète-t-il. Alors, comment choisir la peine à partir de ce nouveau système ? En se basant sur les nouvelles dispositions concernant les objectifs de la peine. "Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus l'objectif de rétribution. Ça voulait dire faire mal parce que vous avez fait mal. Œil pour œil, dent pour dent". Le nouvel article 27 du livre I stipule que la peine vise à exprimer le désaccord de la société et à contribuer à rétablir l'équilibre social tout en réparant les dommages causés par l'infraction. Elle cherche également à favoriser la réhabilitation et l'intégration sociale de l'individu responsable tout en assurant la protection de la société. Ce n'était pas clair jusqu'ici : "C'est quand même étonnant que dans notre code actuel, on ne dit pas ce qu'on vise à travers le droit pénal à travers le prononcé d'une peine", s'étonne encore Damien Vandermeersch.

La prison en "ultime recours" "L'idée, c'est qu'une peine ne soit pas contre-productive", insiste Damien Vandermeersch. "On dit parfois que la prison est l'école du crime. On a l'impression que les peines de prison engendrent davantage le cercle vicieux de la récidive plutôt que de le briser", continue-t-il. C'est l'emprisonnement qui devrait être l'alternative aux autres peines Alors, avec ce nouveau texte, la prison constitue "l'ultime recours et ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi". Autrement dit, il y a un changement de logique : "Ce ne sont plus les autres peines qui sont des alternatives à l'emprisonnement, mais c'est l'emprisonnement qui devrait être l'alternative aux autres peines", justifie Damien Vandermeersch.