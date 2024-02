"As-tu besoin d’aide?": Claudia Maraite, la Liégeoise de 55 ans poignardée en Allemagne, aurait voulu assister son meurtrier

Il dit avoir vu une voiture s’arrêter, une femme en sortir et foncer vers un lieu en dehors de son champ de vision. Mais il a clairement entendu : "Brauchst Du Hilfe ?" ("As-tu besoin d’aide ?"). Quand la femme est réapparue, elle traversait la rue et courrait vers l’hôtel en se tenant le cou. Elle venait d’être poignardée. La blessure (section de la carotide) allait s’avérer mortelle.

Ce jeudi, devant le Tribunal, l’accusé est apparu marqué. Extrait de l’établissement psychiatrique fermé dans lequel il est soigné, il a répondu aux questions du Président. "J’ai entendu des voix qui m’ont donné l’ordre de tuer deux personnes. Je les ai entendues depuis le vendredi. Elles sont devenues de plus en plus pressantes. C’était même, le samedi, devenu un ordre sans quoi ce sont eux qui allaient m’avoir". Des voix inconnues, dit-il, une masculine, une féminine. Avec deux couteaux pris dans la cuisine, il a poignardé le premier, qui est parvenu à s’enfuir. Puis il a poignardé la seconde, Claudia Maraite, dans les circonstances évoquées. Sa première victime a été entendue comme témoin ce jeudi. A la fin de sa déposition, Steven Reichstein, a demandé la parole : "Je ne savais pas qu’arrêter de boire allait avoir de telles conséquences. Je voudrais m’excuser pour ce que j’ai fait. Je ne peux pas effacer ce que je vous ai fait, à vous et aux autres personnes. Je ne peux pas porter votre peine et votre souffrance. J’en suis désolé".

Le sevrage alcoolique non contrôlé après une longue période de consommation massive (deux bouteilles de vodka par jour depuis au moins un an) est à l’origine du drame. "Les symptômes aigus de sevrage (dont les délires et les hallucinations) peuvent apparaître chez 50 % de patients dans les 10 heures après la dernière prise d’alcool, et ils peuvent se majorer jusqu'à la 72ème heure pour diminuer progressivement et disparaître entre le troisième et cinquième jour" a expliqué l’expert psychiatre interrogé par la famille.

"Le patient a disparu"