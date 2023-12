"J’ai joué, j’ai perdu": les aveux de l’un des cerveaux présumés dans le méga-procès pour trafic de drogue Sky ECC

L'homme considéré comme un des cerveaux de ce trafic a pris la parole ce matin au méga-procès Sky ECC. "J’ai joué, j’ai perdu", dit Eridan Munoz Guerrero. Cet Albanais de 50 ans est considéré comme l’une des têtes pensantes du trafic de cocaïne en Europe. Il explique qu’il était garçon de café en Allemagne jusqu’en 2010, puis il rejoint l’Albanie et se lance dans l’immobilier. Il perd beaucoup d’argent lorsque le pouvoir change, explique-t-il. Et du coup, il verse dans ce qui est sans doute l’activité la plus rentable au monde, le trafic de cocaïne. Il reconnaît la plupart des faits qui lui sont reprochés, mais il essaye plutôt de se faire passer pour un intermédiaire. Or, les messages décryptés, les messages qui passaient via Sky ECC, semblent prouver qu’il était bien un des chefs de cette organisation criminelle. Cela, il le conteste quelque peu.

"Quand il s’agit de parler de lui-même et de ce qu’il a fait, il s’est montré tout-à-fait loquace. Clairement, ce n’est pas un problème de collaboration. Lorsqu’il y avait du vol, notamment de stupéfiants, entre les protagonistes, eh bien la manière albanaise de réagir n’était certainement pas la plus soft. Et il faut quand même rappeler que monsieur Munoz est également poursuivi, non pas cette fois-ci comme auteur, mais comme victime de faits présumés de tentatives d’extorsion et de menaces allant jusqu’à des représailles sur sa propre famille, suite non seulement aux déclarations qu’il a faites dans le cadre de ce dossier, mais surtout parce qu’on lui reproche la marchandise qui a été saisie par les policiers le jour de son interpellation", affirme Nathalie Gallant, l’avocate d’Eridan Munoz Guerrero.