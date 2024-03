Le fils de Marie Arena était-il actif dans un vaste trafic de cannabis? La perquisition de l'appartement d'Ugo Lemaire livre encore ses secrets

Le fils de l'eurodéputée Marie Arena semble être actif dans un vaste trafic de cannabis, c'est ce que révèlent nos confrères de Sudinfo ce samedi matin. La perquisition de son appartement a, en fait, permis de découvrir bien plus que de l'argent.

L'appartement d'Ugo Lemaire avait été perquisitionné en juillet 2023, dans le cadre de l'enquête sur le Qatargate. La police y avait découvert 280.000 euros.

Sudinfo écrit aujourd'hui que la police a découvert dans l'appartement du jeune trentenaire une carte d'identité au nom d'un certain Frédéric H, né en France. Nos voisins ont indiqué, en septembre, que cette carte a été signalée volée et que la photo apposée n'est pas celle de Frédéric H. Selon l'analyse des enquêteurs, cette fausse carte aurait bien été fabriquée par Ugo Lemaire et la photo collée à la place de celle de Frédéric H. est la sienne.