La justice belge a été plus tolérante avec les femmes liées au terrorisme jusqu'en 2016: voici ce qui a changé

La Justice belge a été, jusqu'en 2016, plus tolérante envers les femmes qu'envers les hommes terroristes de l'Etat islamique, ressort-il mercredi d'une analyse de 283 décisions de justice prises en Belgique, France, Allemagne et aux Pays-Bas.

Les chercheurs de l'International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) ont passé des centaines d'arrêts et verdicts pris à l'encontre de femmes djihadistes sous la loupe. En Belgique, tous les dossiers de terrorisme traités par le parquet fédéral et dans lesquels figuraient des femmes ont été analysés. Les 120 jugements ont été décryptés par Thomas Renard, le coordinateur de l'enquête.

En août 2023, environ une centaine de femmes se trouvaient sur la liste de l'Ocam pour terrorisme. Toutes étaient liées au djihadisme. Les femmes représentent environ 20% des 430 citoyens ou résidents belges qui se sont rendus en Syrie ou en Irak depuis 2012 pour rejoindre l'EI ou un autre groupe terroriste.