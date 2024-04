120% d'occupation dans les prisons belges: comment lutter contre la surpopulation carcérale?

Pour endiguer la surpopulation, c'est tout le système pénal qui doit changer, alerte la section belge de l'Observatoire international des prisons ou "OIP". "Allonger le congé pénitentiaire pour désengorger les prisons ne constitue qu'une mesure cosmétique", balaie-t-elle notamment.

En 2016 déjà, l'Observatoire relevait que l'extension du parc carcéral ne constituait pas une solution pérenne à la surpopulation dans les prisons. Huit ans et cinq nouveaux établissements plus tard (à Anvers, Courtrai, Haren, Termonde et Forest), ce constat se confirme, relève l'organisme, qui a présenté vendredi sa nouvelle notice sur les conditions de détention en Belgique.

Les propositions de Paul Van Tigchelt