Les enquêtes menées par les trois policiers "ripoux" de Charleroi vont-elles être mises à mal? "Il pourrait y avoir un doute"

En février 2021, nous avions rencontré l'un des policiers inculpés de la brigade des stupéfiants de la police locale de Charleroi. Cet agent qui traque notamment les dealers de rue nous faisait part de sa réalité sur le terrain.

"Quand on travaille parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, on tape dans les échelons supérieurs des organisations criminelles et parfois on saisit 1, 2, 3 kilos de marchandises, que ce soit coke, héroïne, cannabis, 10.000 euros, des balances, des téléphones", disait-il.