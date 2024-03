Procès de l’horreur à Charleroi: un homme aurait contraint les membres de sa famille à avoir des relations sexuelles entre eux

Ce père de famille obligeait, sous la contrainte d'une arme, l'ensemble de sa famille recomposée à entretenir des relations sexuelles entre eux. La mère avec ses propres enfants, les frères et sœurs entre eux. L’inculpé les aurait également violés dès le plus jeune âge.

Un procès particulièrement choquant s’ouvre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Un homme est accusé de violences et de sévices sexuels envers son ex-compagne, ses enfants et ses beaux-enfants.

D’après les victimes, l’homme présenté comme violent, malsain et manipulateur aurait pris des photos de ces relations sexuelles forcées qu’il conservait dans son ordinateur.

Par la suite, il aurait inclus des chiens de la famille dans leurs ébats. En cas de refus, le père les aurait menacés d’abattre le chien avec une arme à feu et l’enterrer dans le jardin. Ensuite, il aurait commencé à les menacer de tous les tuer.

Mon père est un mélange de Marc Dutroux et de Hitler

L’inculpé aurait également forcer sa belle-fille et sa fille à se prostituer. "Pour faire simple, mon père est un mélange de Marc Dutroux et de Hitler", a témoigné sa fille qui évoque un climat toxique dans sa famille et la détresse psychologique de ses frères et sœurs.

Concernant la mère de famille, poursuivie également, le ministère public envisagerait d'évoquer la contrainte irrésistible face à la violence et la perversion de son compagnon. Dans son audition, elle qualifie l’inculpé de "bourreau".