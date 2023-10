Procès des attentats de Bruxelles: aucun recours en cassation n'a été introduit, les arrêts sont définitifs

Aucune des parties au procès des attentats du 22 mars 2016, qui a été jugé par la cour d'assises de Bruxelles, ne s'est pourvue en cassation contre les arrêts sur la culpabilité et sur les peines qui ont été prononcés, a indiqué à Belga lundi Luc Hennart, porte-parole de la cour d'appel de Bruxelles. Ces arrêts sont donc désormais définitifs.

Ni la partie civile et le ministère public, ni la défense n'a introduit de recours en cassation contre les arrêts prononcés en juillet et en septembre par la cour d'assises et son jury. Un pourvoi devant la Cour de cassation est possible lorsqu'il y a présomption d'un vice de forme dans un jugement ou un arrêt.