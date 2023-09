Procès des attentats: la salle d'audience attend la lecture des peines des huit coupables

Le jury et la cour, réunis en collège, sont parvenus vendredi, après cinq jours de délibération, à un verdict concernant les peines à infliger aux huit hommes reconnus coupables de terrorisme dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés. Les avocats et inculpés avaient été convoqués à 18h, mais plus d'une heure plus tard, toujours rien. Notre journaliste Dominique Demoulin est sur place : "Rien n'a encore commencé", confirme-t-elle. "Depuis 1h, la salle se remplit peu à peu. De nombreuses victimes sont de retour pour cette dernière audience, après neuf mois de procès", ajoute-t-elle.

"Nous avons appris, que vers 11h ce matin, le jury et la cour avaient quitté l'hôtel. C'était l'heure du check out. Comme tout le monde, ils sont arrivés ici au Justitia. Depuis lors, ils relisent leur arrêt qui risque d'être assez long. On évoque 2 heures de lecture", nous informe Dominique Demoulin. Les 12 jurés et les trois magistrats s'étaient retirés lundi, vers 12h30, pour déterminer la juste peine à infliger à chacun des huit coupables. Comme lors de la délibération sur la culpabilité, qui s'est déroulée durant 18 jours en juillet, le jury effectif et la cour se sont retirés dans un lieu tenu secret. Les jurés et magistrats suppléants s’y sont également enfermés. Les trois groupes avaient l'interdiction d'avoir des contacts entre eux ou avec l'extérieur.

Seule différence avec la précédente délibération : les jurés et les magistrats effectifs forment désormais "le collège", ce qui signifie que les trois juges professionnels, ont eu une voix et ont participé aux votes et aux discussions sur les peines.