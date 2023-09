Incendies d'écoles en Wallonie: voici les mesures prises par le gouvernement

Les services de sécurité et de renseignement suivent la situation de près, a assuré vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à la suite des incendies provoqués dans des écoles en Wallonie.

Une réunion de concertation a eu lieu dans la matinée sous l'égide du centre de crise et une nouvelle est prévue lundi. "J'ai demandé à la police fédérale de venir en appui aux zones locales à des endroits bien déterminés et on va continuer à le faire dans les jours à venir", a annoncé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Comment cela va se passer exactement ? Il ne s'agit pas de surveiller toutes les écoles. "On peut déterminer des priorités, mais je ne peux pas donner de détails sur les mesures de sécurité", nous répond la ministre.