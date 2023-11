"Un besoin vital qu'elle donne signe de vie": un an après la disparition de Juliette Goormans à Vedrin, le mystère reste entier

Le magazine "Indices" revient sur une affaire qui attend toujours de trouver une issue positive: la disparition de Juliette Goormans. Le 14 novembre 2022, soit il y a un peu plus d'un an, Juliette disparaissait à Vedrin. À noter que durant son adolescence, la jeune fille avait déjà fugué deux fois. Sauf que, lorsqu'elle disparaît pour la troisième fois, l'inquiétude monte rapidement.

"Je ne me suis pas trop inquiété puisque je pensais qu'elle venait de partir. Donc je me dis : on va la retrouver, comme les fois précédentes. Dès le moment où j'ai appris qu'elle était en fuite depuis plus d'une semaine, mon inquiétude est devenue très grande", raconte Jean-Claude Devyver, le grand-père de Juliette Goormans.