Un enfant de neuf ans retrouvé dans un cagibi à Marcinelle: la mère et le beau-père restent en prison

La maman et le beau-père de l'enfant retrouvé à Marcinelle dans un cagibi passent devant la Chambre du conseil. L'enfant de 9 ans a vécu des semaines, voire des mois, dans une petite pièce exiguë, sans lumière. Les parents ont été placés sous mandat d'arrêt et inculpés pour séquestration et traitements inhumains. La justice décide s'ils doivent rester ou non en détention.

Le dossier est difficile et il pose de nombreuses questions. Comment cet enfant, pourtant scolarisé, a-t-il été amené à vivre dans des conditions si difficiles ? Aujourd’hui, le beau-père s’explique et formule des regrets. "Monsieur est très mal. Je pense qu’il ne s'est pas rendu compte de ce qui se passait. Monsieur explique qu’il est en profonde dépression depuis des mois et que c’est seulement quand il a été confronté aux éléments du dossier qu’il a pu se rendre compte de la gravité de certains faits qui ont été commis", a indiqué son avocate, Laura Glorieux.