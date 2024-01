"J'ai mis 6 couches": tous les jours, ces élèves de maternelle ont cours dans ce lieu insolite... même par -4°C

"Ils ne souffrent absolument pas de la température", rassure Madame Marie-Laurence, institutrice à l'école fondamentale libre de Sait-Vaast. "Le point faible, c'est les mains et pour cela qu'on demande des chauffe-mains et deux paires de gants", ajoute-t-elle.

C'est dans un lieu d'apprentissage insolite que, ce mardi matin, des élèves de l'école maternelle de Saint-Vaast, dans le Hainaut, ont eu cours par -4°C : dans les bois. Pour encadrer les enfants, il y avait Madame Marie-Laurence et Madame Anne. Et il fallait particulièrement veiller au bon habillement des élèves. "J'ai mis 6 couches, avec un t-shirt, une chemisette, un gros manteau, un autre gros manteau et celui-là", nous dit une petite fille, en désignant tous ses vêtements. "J'ai un t-shirt et un manteau", dit un autre élève de la classe.

Durant 2h30, les 20 élèves de maternelle vont vivre, comme chaque jour, l'expérience de l'école du dehors. Au beau milieu des bois, on joue et on apprend, même quand il gèle! "J'aime bien grimper dans les arbres, j'aime bien faire des cabanes, j'aime bien faire des maisons avec les feuilles", s'enthousiasme un petit garçon.

"Les enfants, ils sortent, ils s'endurcissent, ils s'immunisent... Pour leur santé, ils se développent naturellement et ils sont beaucoup plus résistants et beaucoup plus robustes", explique Madame Marie-Laurence.

Et au niveau pédagogie ce matin, c'est le gel de l'eau qui est étudié. Le froid intense au milieu de la nature permet d'apprendre beaucoup de choses. "Le gel, c'est tous les états de l'eau, c'est la nature, c'est les bruits, c'est ce que craquement sous nos pieds des feuilles, c'est la boue où on ne sait plus patauger dedans, mais c'est devenu très dur et très intense", poursuit l'enseignante.