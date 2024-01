Gabriel Attal, nouveau Premier ministre français, "coche toutes les cases": l'analyse de Christophe Giltay

Gabriel Attal était déjà élu municipal en 2014, en 2018, il était secrétaire d'État et en 2020, il était porte-parole du gouvernement, ce qui a fait qu'il est devenu très populaire. Les gens le connaissent. Et puis, depuis 2022, il était ministre de l'Éducation nationale, qui est le principal budget de la République française, avec le budget militaire. "Bref, il coche toutes les cases", note notre journaliste.

Il est jeune, il est beau, il est bardé de diplômes et c'est un habile orateur. Bref, Emmanuel Macron a nommé son "mini-moi" parce que, par bien des aspects, il ressemble au président de la République. "Mais il a une différence", pointe Christophe Giltay. "Il a une carrière politique qui était plus longue, qui est déjà plus longue que celle qu'a eu Emmanuel Macron avant de devenir président."

D'autant plus que ses deux prédécesseurs, Jean Castex et Elisabeth Borne, étaient certes très sérieux, très travaillés, mais pas du tout populaires. "Et, si vous me le permettez pas du tout sexy... Ce qui n'est pas du tout le cas de Gabriel Attal."

Il est d'ailleurs l'homme politique de la majorité préféré des Français, avec 36 % d'opinions favorables contre 31 % à Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie, qui avait été entre temps pressenti pour devenir Premier ministre.

Il a donc un parcours brillant, un parcours sans faute. Quelqu'un qui va devoir désormais assumer des responsabilités extrêmement importantes sous les ordres d'Emmanuel Macron. Et puis après, peut-être que tous les espoirs lui sont permis. "Cela dit, dans le rôle de Premier ministre, il y a eu beaucoup de gens qui se rêvaient plus tard président et rares sont ceux qui le sont devenus", conclut Christophe Giltay.