Un trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles volé: des individus ont dérobé "une pièce majeure" du Musée royal de Mariemont

La jarre à vin impériale chinoise du Domaine et Musée royal de Mariemont, reconnue comme "trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles", a été volée dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le musée dans un communiqué.

"Trois individus sont entrés par effraction et ont dérobé cette pièce majeure des collections du Musée et d'une valeur inestimable, acquise par Raoul Warocqué en 1912 à la suite de son voyage diplomatique en Chine et classée comme trésor de la Fédération Wallonie-Bruxelles", détaille le musée.

La zone de police de Mariemont, prévenue par l'équipe de gardiennage, s'est immédiatement rendue sur les lieux. La police scientifique fédérale s'est rendue sur place dimanche matin. Une enquête est ouverte. Le musée reste ouvert au public dimanche. La salle d'Asie orientale concernée a toutefois été temporairement fermée, précise l'établissement.