Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés est resté stable en septembre en Wallonie

Le taux de la demande d'emploi s'est établi à 14% à la fin du mois de septembre, soit le même pourcentage qu'un mois plus tôt. La Wallonie comptait ainsi 227.151 demandeurs d'emploi inoccupés, selon les derniers chiffres du Forem dévoilés vendredi.

Ce nombre comprend 118.502 demandeurs d'emploi sollicitant une allocation et 35.898 jeunes en stage d'insertion professionnelle. On y ajoute les 24.492 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et les 48.259 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés a connu, sur une base annuelle, une hausse de 5,8%. Cela représente une augmentation de 12.505 personnes.