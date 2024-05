Pluie: des centaines de personnes bloquées au Kinépolis Liège, un home partiellement évacué à Chênée

Un centre de crise est ouvert à l’Hôtel de Police à Liège sous l’autorité du bourgmestre avec une mobilisation de la police, des équipes techniques et les services sociaux de la ville de Liège et les autres disciplines de secours. Les rues de Tilff, de Fléron, et la trémie du quai Bonaparte sont fermés.

On apprend ce vendredi soir que des rues sont également inondées du côté de Jupille. Du côté de Chênee, un home rue de Haïsse a dû être évacué partiellement vers un autre home. Une douzaine de personnes ont été relogées dans une autre maison de repos.