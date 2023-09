30 degrés ce vendredi, la Belgique devrait entrer en vague de chaleur: "Une telle anomalie de température est préoccupante"

Votre nuit a une fois encore été bien pesante surtout si vous habitez dans les grandes villes: c'est normal, la chaleur s'installe sur le royaume. On vous le dit depuis des jours: le mercure affichera a nouveau 30 degrés. Sauf qu'aujourd'hui, on va passer un cap: on va officiellement entrer en mode canicule.

Le temps sera ensoleillé et très chaud ce vendredi, avec des maxima de 26 degrés en haute Ardenne et en bord de mer à 30 ou 31 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible de sud ou de direction variable.

La nuit prochaine sera calme, douce et étoilée avec des minima de 14 à 19 degrés, voire des valeurs plus basses dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible de direction variable. Un peu de brume ou de brouillard pourra se former par endroits, surtout sur l'ouest du pays.

Jusqu'à présent c'est le cas : - plus de 25 degrés lundi - plus de 30 degrés mardi, mercredi et jeudi - nous voilà donc vendredi, ...

Pour parler de "canicule" il faut, pour rappel, tout simplement que les maxima calculés à la station météo de Uccle soient supérieurs à 25 degrés pendant au moins 5 jours consécutifs et que dedans, il y ait 3 jours à plus de 30 degrés.

D'habitude, les canicules ont lieu plus tôt dans l'année. Souvenez-vous, la dernière en date, c'était il y a quelques mois, à la mi-juin. Elle avait duré 10 jours.

Pascal Mormal, météorologue à l'Institut royal de météorologie (IRM), indique qu'il faudra attendre ce vendredi midi pour confirmer à 100% la vague de chaleur. "Il n'y a aucun doute, à partir de 12-13h, on pourra parler de vague de chaleur en Belgique car il fera au moins 25 degrés", indique-t-il.

"C'est tout à fait inédit. Depuis que les observations sont réalisées à Uccle depuis 1892, on a connu 47 vagues de chaleur, mais jusqu'à présent aucune en septembre. D'une certaine manière, c'est inquiétant, car il faut bien qu'une telle anomalie de température est assez préoccupante", explique-t-il.

"Pendant une semaine, on est avec un anomalie de températures qui sont 8 à 10 degrés au-dessus des normales de saison. C'est considérable. Alors, oui, il est arrivé d'avoir un ou deux jours de chaleur si tard dans la saison, mais ici, on est dans une séquence inédite. On est d'une part dans une vague de chaleur et en plus, on est dans le 3e qui dépasse les 30 degrés. On en aura probablement encore un ou deux d'ici dimanche", ajoute le météorologue.

"Jusqu'à présent, on n'avait pas eu plus de deux à 30 degrés en septembre. C'est événénement unique qui se déroule en ce moment. Rien qu'avec 1es 10 premiers jours de septembre, on est sur les bases de battre le précédent record qui date de septembre 1911. A l'époque, on avait mesuré 20,7 degrés en moyenne" termine-t-il.