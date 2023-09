"Cela fait 9 mois que ma voiture attend un capteur airbag": Chantal perd patience, y a-t-il encore une pénurie générale des pièces détachées?

"Cela va bientôt faire 9 mois que ma voiture attend un capteur airbag et on ne sait toujours pas me dire quand la pièce pourrait arriver. Je ne sais plus quoi faire pour récupérer mon véhicule. Attendre et encore attendre", nous dit-elle. "Au niveau de la carrosserie, mon véhicule a été rapidement réparé et il manque juste une pièce. Cela des mois que j’entends qu’il manque ce capteur."

Pour Chantal, les ennuis avec son véhicule neuf ont commencé le 2 décembre 2022. Ce jour-là, sa Citroën C4 s'est fait emboutir aux abords d'un rond-point au Roeulx (en province de Hainaut). Après cet accident, Chantal s'en est sortie avec quelques courbatures. Sa voiture a été déposée dans un garage et n'en est plus ressortie depuis un bon moment.

Chantal regrette de ne pas recevoir davantage de précisions et de ne pas pouvoir profiter de sa voiture neuve. Elle dit clairement perdre patience.

"Je téléphone sans cesse à la centrale Citröen Belgium. Mon dossier est au-dessus, 'en urgence'. Quand ça faisait à peine trois mois, je commençais déjà à m’énerver. J’ai demandé pour que ma garantie soit postposée et ils ne veulent pas. Le garage est bloqué. Ils ne savent pas me donner de date. On me dit qu’ils doivent aller chercher la pièce ailleurs. Dois-je quitter le pays et aller la chercher ? C’est une C4, un véhicule assez spacieux, et j’ai un petit C3 comme véhicule de remplacement. On me dit que c’est dû une pénurie, mais on construit encore des voitures, donc je ne comprends pas. C’est uniquement un capteur, une petite pièce", assure-t-elle. "C’est un nouveau véhicule, j’ai une grosse Omnium, je suis en droit au niveau de l'accident. Tout était de mon côté pour récupérer assez vite ma voiture..."

Que se passe-t-il chez Citroën? Comment expliquer ce délai d'attente? Nous avons contacté Wim Verloy le porte-parole du groupe automobile Stellantis, propriétaire notamment des marques Citroën, Peugeot, Fiat, Opel et Jeep. Selon lui, il n'y a actuellement pas de pénurie au niveau des capteurs airbag. "Je n’ai pas entendu parler d’une pénurie chez moi. Les informations importantes sont partagées au sein du groupe. Je ne peux pas donner de détails sur un cas particulier. Parfois, il y a des pièces qui manquent durant un certain temps. Un délai de 9 mois, c’est long, mais je ne peux pas en dire plus actuellement", nous dit Wim Verloy.