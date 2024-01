"5 à 10 cm de neige fraîche sera même possible": une alerte jaune est activée pour des conditions glissantes jusqu'à lundi

Les risques de précipitations verglaçantes et de plaques de glaces dans les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg justifient l'alerte jaune de l'IRM: "En journée, étant donné que les températures du sol resteront négatives, les conditions resteront glissantes, d’autant plus qu'il faudra également composer avec quelques chutes de neige", prévient l'institut sur son site internet.

Aujourd'hui, le temps sera gris avec quelques petites averses en cours de journée. Dans le nord-ouest du pays, les précipitations tomberont sous forme de pluie. Dans le centre, il s'agira d'un peu de neige (fondante). En Ardenne, on prévoit de faibles chutes de neige. Les maxima seront proches de -2 ou -3 degrés en Ardenne, de +1 degré dans le centre du pays et de +2 à +5 degrés dans le nord-ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest à ouest dans les terres et plutôt d'ouest-nord-ouest à la mer.

Ce soir et la nuit prochaine, la nébulosité deviendra variable à abondante avec des averses à caractère hivernal depuis la mer du Nord. Elles toucheront surtout le nord-est du pays ainsi que l'Ardenne. A la mer, il s'agira principalement d'averses de pluie. Les minima varieront de -4 degrés sur les hauteurs ardennaises à +3 degrés à la mer, avec des valeurs proches de 0 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest. Au littoral, il deviendra assez fort de nord-ouest.

Il s'agira de rester prudent sur les routes, car ce soir aussi, elles seront glissantes: "Ce soir et cette nuit, de nouvelles averses de neige pourront conduire à une accumulation de 1 à 5 cm en Ardenne ainsi que dans les provinces d'Anvers et du Limbourg. En Hautes-Fagnes, 5 à 10 cm de neige fraîche sera même possible", alerte l'IRM.

Lundi, le ciel sera changeant à très nuageux avec des averses hivernales. La plus grande partie de ces averses devrait toutefois tomber sur la moitié nord-est du pays. En basse et en moyenne Belgique, les précipitations se feront plutôt sous forme de neige fondante, voire parfois de neige, alors que sur le relief ardennais, quelques centimètres de neige fraîche pourront s'accumuler. Les maxima oscilleront entre -2 et 0 degré en haute Belgique et resteront légèrement positifs ailleurs (+1 à +4 degrés). Le vent sera souvent modéré de secteur ouest. Au littoral, il sera assez fort à fort de nord-ouest.