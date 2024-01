Plus de 1000 personnes ont changé de nom de famille en Belgique en 2023: dans quels cas cette procédure est-elle possible?

En 2023, 1.152 personnes en Belgique ont changé leur nom de famille, et 5.762 leur prénom, selon les chiffres du SPF Justice et de la base de donnée de l'état civil.

Changer de nom de famille n'est pas un droit, mais une faveur accordée par arrêté royal, explique le service public. Il s'agit d'un privilège accordé aux Belges, aux réfugiés reconnus et aux apatrides, uniquement lorsque des raisons valables le justifient. Une modification du nom de famille est par exemple possible pour les personnes qui disposent de plusieurs nationalités, mais qui sont enregistrées sous divers noms de famille selon le pays, et souhaitent uniformiser leur nom de famille. C'est aussi possible pour des femmes qui ont choisi de porter le nom de famille de leur époux, mais qui après un divorce souhaitent récupérer leur nom de jeune fille.

En 2023, le SPF Justice a reçu 1.476 demandes de changement de nom de famille : 929 demandes néerlandophones et 547 demandes francophones. C'est un peu plus qu'en 2022 (1.400 demandes), mais un peu moins qu'en 2021 (1.524 demandes). Enfin, 1.152 personnes ont pu changer de nom de famille l'an dernier, grâce à 899 arrêtés royaux. C'est un peu plus qu'en 2022 (1.120 changements) et en 2021 (975 changements). Le SPF Justice précise que certains arrêtés royaux signés en 2023 peuvent encore se trouver "en transit" entre le Palais et l'administration publique. Le nombre de changements de nom de famille pour 2023 peut donc encore un peu augmenter.