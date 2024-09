Alerte jaune aux orages dans l'ouest et le centre du pays à partir de ce soir, le 1722 activé

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux orages pour les provinces de l'ouest et du centre du pays. L'alerte prendra effet à partir de samedi 19h00 jusqu'à dimanche 03h00. Le SPF Intérieur a activé de son côté le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers.

De l'orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales sont donc possibles. En progressant vers l'est et le nord-est, il semblerait que l'activité diminue quelque peu. En seconde partie de nuit, le temps deviendra calme et sec depuis la France avec de larges éclaircies mais aussi quelques champs de nuages bas dans certains régions. Les minima oscilleront entre 13 et 17 degrés. Le vent sera modéré de secteur est-sud-est, virant au sud à l'arrivée de la perturbation. Des rafales jusqu'à 70 km/h voire localement un peu plus sous une forte cellule seront possibles.

Ce samedi soir et en première partie de nuit, une zone pluvio-orageuse remontera en effet de France. Les cumuls de précipitations pourront localement être supérieurs à 20 l/m2 en 6 heures notamment sur les deux Flandres, le Hainaut, Namur, Anvers, Bruxelles et les deux Brabants qui ont dès lors été placés en alerte jaune. Des coups de vent y sont par ailleurs possibles.

Dimanche , de larges éclaircies alterneront avec des champs de nuages bas. Le temps restera généralement sec. L'après-midi, le ciel s'ouvrira davantage avec de larges éclaircies. En fin de journée, la nébulosité augmentera par l'ouest et sera suivie par quelques faibles pluies ou une averse sur l'extrême ouest. Les maxima oscilleront entre 17 et 22 degrés.

Lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Quelques éclaircies seront également possibles par moments et auront tendance à devenir plus nombreuses et plus larges dans le courant de la journée. Les maxima s'échelonneront entre 14 et 21 degrés.

Mardi, le temps sera sec dans la plupart des régions avec de belles éclaircies; en Ardenne une averse sera encore temporairement possible. Ensuite, la nébulosité augmentera progressivement par l'ouest et sera suivie par de faibles pluies. Durant la nuit suivante, les pluies s'intensifieront. Les, maxima varieront de 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18 ou 19 degrés en Campine.

Mercredi, il pleuvra probablement encore dans l'extrême sud-est du pays. Ailleurs, le temps sera sec, peu nuageux et ensoleillé. En cours de journée, des nuages plus nombreux se développeront, pouvant donner lieu à quelques averses, surtout dans le nord-ouest. Les maxima seront compris entre 11 et 16 degrés. Le vent soufflera modérément de secteur ouest.

