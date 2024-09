Un samedi ensoleillé aux portes des 30 degrés

Le temps sera majoritairement sec et ensoleillé samedi après-midi. Des formations nuageuses d'altitude moyenne à élevée pourraient cependant masquer partiellement le ciel par moments, selon les prévisions à la mi-journée de l'IRM. Les maxima se situeront entre 22 et 25 degrés en Ardenne et entre 26 et localement 29 degrés en plaine.

En fin de journée, les nuages pourront devenir plus nombreux à partir du sud-ouest du pays. Le temps restera sec. Les maxima se situeront entre 22 et 25 degrés en Ardenne et entre 26 et localement 29 degrés en plaine.

Ce soir et en première partie de nuit, le ciel deviendra très nuageux à couvert avec des pluies et averses depuis le sud-ouest. De l'orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales seront possibles, notamment sur la moitié ouest du territoire. Des rafales jusqu'à 70 km/h voire localement un peu plus seront possibles.