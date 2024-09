Alerte jaune aux orages sur l'ouest et le centre du pays, le 1722 activé

L'Institut Royal Météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux orages pour les provinces de l'ouest et du centre du pays. L'alerte prendra effet à partir de samedi 19h00 jusqu'à dimanche 03h00. Le SPF Intérieur a activé de son côté le numéro 1722 dédié aux interventions non urgentes des pompiers.

Samedi soir et en première partie de nuit, une zone pluvio-orageuse remontera en effet de France. Les cumuls de précipitations pourront localement être supérieurs à 20 l/m2 en 6 heures notamment sur les deux Flandres, le Hainaut, Namur, Anvers, Bruxelles et les deux Brabants qui ont dès lors été placés en alerte jaune. Des coups de vent y sont par ailleurs possibles.

Quelques averses orageuses ne sont pas exclues dans l'est, mais ne nécessite pour l'instant pas d'avertissements. Après minuit, le temps redeviendra plus calme et l'activité des averses orageuses diminuera lentement.