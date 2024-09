Un samedi estival avant la chute des températures: 240 000 touristes d'un jour enregistrés sur la Côte

Il a fait localement jusqu'à 29 degrés ce samedi. La semaine prochaine, les températures dégringoleront et ne dépasseront pas les 14 degrés jeudi. Les Belges on été nombreux à avoir profité de cette journée placée sous le signe de la chaleur.

Ce samedi, le soleil a joué à cache-cache, mais la météo a demeure estivale. L'occasion d'une ultime sortie en bateau, en famille ou entre amis, avant un rafraîchissement des températures. Balade sur la Meuse, virée en paddles pour d'autres, pas question pour les Belges - ni pour les prestataires de loisirs qui tentent de rattraper le mauvais début de saison - de louper ce qui pourrait être la dernière chaude journée avant un petit moment.

A Ostende, l'ambiance de vacances était encore bien présente avec cette petite vague de chaleur. Selon Westtoer, l'office du tourisme du littoral, il y a eu 240 000 touristes d'un jour et 260 000 nuitées enregistrées. "On a annoncé du mauvais temps la semaine prochaine, donc on en profite", affirme une touriste. "On est venu vraiment pour le beau temps et parce qu'on sait qu'il fait vraiment beau comme partout ailleurs dans le sud de l'Europe. Et notre côte belge, c'est quand même toujours bien la côte belge!", s'enthousiasme une autre.