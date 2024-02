Alertes jaunes au vent et à la pluie pour les journées de mercredi et jeudi

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi une alerte jaune pour les précipitations abondantes attendues mercredi après-midi et jeudi dans les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg. Une seconde alerte jaune a également été diffusée en raison des vents intenses qui balayeront l'ensemble de la Belgique dans la journée de jeudi.

Un système frontal actif atteindra notre territoire par l'ouest dans le courant de la journée, et y donnera lieu à des périodes de pluie marquée. Les cumuls sur 24 heures pourraient se situer entre 10 et 20 mm sur le centre et le nord du pays, et entre 20 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire (très) localement plus, d'après l'IRM.

Sur l'ensemble de l'évènement, les cumuls pourraient se situer entre 15 et 25 mm en plaine, et entre 25 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire entre 40 et 60 mm sur le versant sud de l'Ardenne (région du bassin de la Semois).

La perturbation pluvieuse active qui traversera notre pays jeudi sera accompagnée d'un vent assez fort à fort (5 à 6 Beaufort), devenant même très fort (7 Beaufort) à la Côte, selon les prévisions de l'IRM.

Les rafales les plus intenses se produiront l'après-midi et en début de soirée et devraient se situer autour de 80 ou 90 km/h en beaucoup d'endroits et très temporairement localement même 100 km/h ou plus avec une tempête (9-10 Beaufort) sur la Mer du Nord belge.