La météo de votre dimanche: du vent, du vent et encore un peu de vent

Le temps sera venteux ce dimanche matin, avec une nébulosité variable parfois accompagnée d'averses. L'après-midi, les éclaircies seront plus généreuses sur la partie nord-ouest du pays avec moins d'averses, prévoit l'Institut royal météorologique. Le vent de sud s'orientera au sud-ouest en étant assez fort à parfois fort avec des rafales de 75 km/h, le long du littoral parfois très fort avec des rafales de 80 km/h.

Les maxima varieront entre 12 ou 13 degrés en bord de mer et en haute Ardenne, et 17 degrés en Campine. La nuit prochaine, les dernières averses disparaîtront en début de nuit, puis le temps redeviendra sec avec un ciel qui se dégagera. Les minima varieront entre 3 et 8 degrés. Le vent faiblira et retournera au secteur sud.