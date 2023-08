Après "Antoni", place à une "dépression scandinave": voici ce que nous réserve la météo pour les jours à venir

On y est: la dépression dénommée Antoni a quitté le pays. Venue d'Angleterre, elle a arrosé la Belgique tout le week-end avant de prendre la direction de l'Allemagne. Elle se dirige vers le nord-est et fusionnera lundi avec une autre dépression en provenance des Balkans pour former une nouvelle dépression de tempête sur la mer Baltique et le sud de la Scandinavie. Ce dimanche soir, un noyau de basse pression en Allemagne a encore provoqué quelques pluies sur l'est et le nord-est de la Belgique, mais l'heure est globalement à l'éclaircie. À quoi faut-il s'attendre désormais après le départ d'Antoni? Voici les explications de l'Institut royal météorologique (IRM).

La dépression scandinave nous enverra de l'air maritime encore frais et instable Premièrement, le territoire passe au vert. Jusqu'à ce dimanche 22H, un avertissement jaune pour de la pluie était lancé par l'IRM. Dans le sillage de la dépression Antoni, "on observe un flux de nord-ouest soutenu, frais, humide et instable accompagné de zones de précipitations", indiquent les météorologues. "Lundi et mardi, la dépression scandinave nous enverra de l'air maritime encore frais et instable depuis l'ouest. Mercredi, un premier noyau anticyclonique Atlantique stabilisera notre temps et d'autres suivront pour garantir le retour d'un temps estival (aux normes belges)".

Les prévisions jour après jour Lundi, soleil et nuages se partageront le ciel avec le risque d'une faible averse en cours de journée. A la mer, une averse sera déjà possible en matinée avant le retour d'un temps ensoleillé. Les maxima varieront entre 15 degrés en haute Ardenne et 19 à 20 degrés dans le centre. Le vent sera modéré et à la mer plutôt assez fort d'ouest à nord-ouest. Lundi soir et la nuit suivante, la nébulosité sera variable avec majoritairement des éclaircies. Les premières heures, quelques averses locales pourront encore s'observer. Les minima s'échelonneront de 2 à 10 degrés en Ardenne et entre 9 et 15 degrés ailleurs. Le vent modéré d'ouest reviendra au sud-ouest et deviendra finalement faible en Ardenne. A la mer, le vent sera modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest.

Mardi, nous commencerons la journée avec des éclaircies et des passages nuageux. Au fil des heures, ces derniers deviendront majoritaires. Quelques précipitations intermittentes sont encore prévues. Les maxima oscilleront entre 15 et 20 degrés. Le vent sera modéré, au littoral modéré puis assez fort ou fort, d'ouest à sud-ouest. Les rafales se situeront entre 40 et 50 km/h dans l'intérieur et dépasseront les 60 km/h à la mer. Mercredi commencera avec des éclaircies et des champs de nuages bas, pouvant s'accompagner de quelques faibles pluies. En cours de journée, le temps deviendra partout ensoleillé. Les maxima se situeront entre 17 ou 18 degrés en Hautes Fagnes et 22 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur ouest. Jeudi, le temps sera calme et sec avec des éclaircies et des champs nuageux qui disparaîtront dans le courant de l'après-midi. Il fera plus chaud avec des maxima de 21 à 25 degrés. Le vent sera faible de direction variable. Vendredi, il fera assez chaud avec des maxima jusqu'à 27 degrés dans le centre. Cependant, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest et suivront quelques pluies et averses. Le vent faible à modéré de secteur sud se renforcera pour devenir modéré dans l'intérieur et assez fort à la côte en s'orientant au sud-ouest. Le week-end prochain, sous l'influence d'une crête issue de l'anticyclone des Açores, le mauvais temps semble nous épargner (et plutôt concerner les Iles britanniques). Si cela se confirme, nous profiterons d'un temps calme et sec avec un ciel partiellement nuageux et des maxima légèrement supérieurs à 20 degrés. Un vent de sud-ouest plus marqué sera possible en bord de mer.