Après la pluie, le beau temps: voici les prévisions météo pour ce lundi de Pâques

L'après-midi, les précipitations se retireront vers l'Allemagne et le temps deviendra souvent sec avec quelques éclaircies. Les maxima oscilleront entre 9 ou 10°C en Ardenne et 13 ou 14°C en plaine. Le temps restera sec dans la soirée et le ciel sera peu nuageux. Durant la nuit, des nuages bas envahiront progressivement toutes les régions et quelques faibles pluies seront possibles par endroits. Les minima évolueront entre 5°C en Ardenne et 8 à 9°C en plaine.

Mardi, le ciel sera d'abord très nuageux, puis changeant avec des averses répandues. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. En soirée, une zone de pluie atteindra notre pays par la frontière française. Les maxima seront compris entre 9°C en Hautes-Fagnes et 13 ou 14°C en plaine, sous un vent généralement assez fort dans les terres et parfois fort au littoral.