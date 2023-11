Aucun train ne circulera jeudi entre Bruges et la Côte

Aucun train reliant Bruges et la Côte ne circulera jeudi en raison des prévisions de tempête annoncées par l'Institut royal météorologique, a indiqué mercredi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Sur le reste du réseau, la vitesse sera limitée à 80 km/h, et 160 km/h pour les lignes à grande vitesse.

L'institut royal météorologique (IRM) a annoncé des rafales de vent comprises entre 70 km/h sur l'est du pays et 110 km/h sur l'ouest du territoire. Elle a émis une alerte orange pour la Côte et la Flandre occidentale, jaune pour le reste des provinces belges. Après son passage en France, la tempête Ciarán devrait en effet s'accompagner de vents d'une intensité de 6 à 7 Beaufort sur une grande partie du territoire, et autour de 10 Beaufort en mer.

Par conséquent, Infrabel a pris plusieurs mesures afin de garantir la sécurité du trafic ferroviaire. Outre l'arrêt de la circulation durant toute la journée entre Bruges et les gares du littoral (Ostende, Blankenberge, Zeebrugge et Knokke), elle supprime également les trains entre Lichtervelde et La Panne d'une part et entre Courtrai et Poperinge d'autre part.