Averses au nord-ouest, mais sec ailleurs dans le pays

Il fera encore pluvieux en de nombreux endroits dans l'intérieur du pays vendredi. Ensuite, le temps deviendra légèrement variable à partir de l'ouest avec une alternance d'éclaircies et de périodes nuageuses durant lesquelles une averse pourra se développer. Dans la région côtière et la partie nord-ouest du pays, les averses en provenance de la Manche seront probablement plus fréquentes. Le vent de sud à sud-ouest sera modéré à assez fort avec des rafales maximales qui pourront atteindre 50 à 60 km/h. Les maxima oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés à la Côte.