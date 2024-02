Avertissement jaune à la pluie sur les provinces de Namur et de Luxembourg dès mercredi

Entre 20 et 40 mm de précipitations sont prévues au sud du sillon Sambre et Meuse, voire (très) localement plus. Sur l'ensemble de l'évènement (de mercredi midi à jeudi en soirée), les cumuls pourraient se situer entre 15 et 25 mm en plaine, et entre 25 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire entre 40 et 60 mm sur le versant sud de l'Ardenne (région du bassin de la Semois).

Il y aura par ailleurs aussi beaucoup de vent. Un avertissement jaune vaudra pour tout le pays jeudi de 15h à 23h. Un vent assez fort à fort (5 à 6 Beaufort) soufflera, devenant même très fort (7 Beaufort) à la côte. Les rafales les plus intenses se produiront l'après-midi et en début de soirée et devraient se situer autour de 80 ou 90 km/h en beaucoup d'endroits.