Canicule en Belgique: voici comment se rafraîchir en période de vigilance orange

En cette période de canicule, l'IRM conseille de boire régulièrement, de se vêtir légèrement, et de fermer portes et fenêtres pour empêcher la chaleur extérieure de pénétrer dans les habitations. Il est également recommandé d'éviter toute activité physique en extérieur pendant les heures les plus chaudes de la journée et de chercher des endroits frais, particulièrement pour les personnes les plus fragiles.

Le directeur des services techniques du CPAS de Woluwe-Saint-Pierre, Adalbert de Rosen, souligne l'importance de ces mesures : "On passe encore plus régulièrement dans les chambres des résidents, on leur ramène des boissons fraîches et on les oblige parfois à boire pour être sûr qu'ils s'hydratent bien".

Il explique également la méthode du "free cooling", une pratique appliquée la nuit pour rafraîchir les bâtiments. "On ouvre le plus de fenêtres possibles dans les couloirs et les portes pour laisser entrer l'air frais, ce qui améliore la température pour la nuit et le matin, permettant de commencer la journée dans de bonnes conditions". Des mesures sont aussi prises pour les employés, comme l'adaptation des horaires et la distribution de glaces.

Chercher la fraîcheur au bord de l'eau

Une autre méthode pour se rafraîchir, c'est se rapprocher des points d'eau. En province de Liège, le Ninglinspo, la seule rivière de montagne du pays, devient un refuge prisé par les habitants et les touristes qui cherchent de la fraîcheur avec une eau ne dépassant pas les quinze degrés. "Ils avaient prévu 35 degrés aujourd'hui, donc on cherche le rafraîchissement", explique une promeneuse.