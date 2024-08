Prévisions météo: des températures toujours élevées ce mardi et un risque d'orage

L'atmosphère sera plus instable et plus humide ce mardi, et quelques orages pourraient déjà éclater après midi, surtout dans l'est du pays, mais dans la plupart des endroits, le temps restera sec. Les maxima, bien qu'ayant perdu quelques degrés, seront toujours chauds avec des valeurs de 24°C à la Côte, 29 à 30°C dans le centre et encore 31 à 32°C en Lorraine belge et en Campine. L'IRM a d'ailleurs émis un avertissement jaune à la chaleur pour la province du Limbourg jusqu'à minuit.

La nébulosité et le risque orageux augmenteront dans la nuit de mardi à mercredi. Certains développements orageux pourraient d'ailleurs être intenses. Les minima varieront de 16 à 20°C. Mercredi, le ciel sera généralement très nuageux avec d'abord encore un risque d'averses (orageuses) en matinée. Ensuite, le temps deviendra plus sec depuis l'ouest avec des éclaircies. L'après-midi, les dernières averses quitteront l'est du territoire. Les maxima se situeront entre 22 et 26°C.