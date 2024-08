"Baisser un peu l'intensité, écouter son corps": les indispensables conseils pour ceux qui font du sport lorsqu'il fait chaud

"Non, il y a déjà eu des périodes très chaudes. Je me souviens d'une finale de mon mari, où il a joué sous 35 degrés. C'était en plein après-midi, un bel effort", indique une joueuse de tennis. "J'ai déjà joué aussi à des très fortes chaleurs, ça ne m'empêchait pas. Oui, j'ai déjà pris beaucoup de risques", dit une autre.

Conseils pour le sport en salle

Pour ceux qui pratiquent le sport en salle, être à l'intérieur est un avantage. "Ça, c'est sûr, en intérieur ça ira, mais à l'extérieur, ça, ce n'est pas possible. À cause du soleil qui va taper, et puis je pense qu'on va quand même monter au niveau du cardio, donc ça risque d'être compliqué de tenir si on est dehors", explique un crossfiteur.

"Oui, on est plus tranquille. Maintenant, quand il y a du run, il faut aller dehors quand même. Donc là, alors c'est le coup de massue quand on sort", ajoute une autre pratiquante de cette discipline.