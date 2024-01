"C'est de la glace qui tombe au sol": le verglas est bien présent dans la province du Luxembourg

Bernard habite dans la commune de Habay-la-Neuve, entre Arlon et Neufchâteau. Ce matin, en allant chez sa libraire, il a pu constater les conditions rendues difficiles par la pluie verglaçante qui tombe sur la province du Luxembourg depuis ce matin. "Le verglas est assez présent, donc il faut quand même faire attention. C'est une pluie verglaçante qui tombe maintenant et avec le froid, il fait -4°C, on sent vraiment que c'est de la glace qui tombe au sol. Ça glisse bien".

Avec cette neige annoncée depuis quelques jours déjà, les commerçants ont pris leurs précautions. "Ici c'est bien dégagé parce qu'elle (la libraire) a fait ce qu'il fallait, mais sur la route en sortant de chez soi, il faut vraiment faire attention".