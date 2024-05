Ciel couvert et risque d'averses orageuses mardi après-midi

Des nuages et des averses parfois orageuses feront progressivement leur apparition à partir de l'ouest du pays mardi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima varieront entre 19 à 20 degrés dans l'ouest et 26 degrés en Campine. Le vent de secteur sud sera faible à modéré au sein de la zone de pluie, et modéré avec des pointes de 50 km/h à l'est du territoire.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la zone de précipitations progressera vers le centre et un risque de quelques cellules orageuses subsistera au nord-est du pays. Les minima oscilleront entre 11 et 15 degrés, avec un vent faible et variable.

Mercredi, la nébulosité sera d'abord abondante. Un temps plus sec s'établira ensuite depuis la France, accompagné de quelques éclaircies. L'après-midi, des averses éclateront, la plupart dans l'est et le nord-est du pays. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés.