Météo: des nuages, de la pluie et… une alerte jaune sur une partie du pays

Voici les prévisions météo de l'IRM pour ce week-end et le début de la semaine à venir.

Le ciel sera changeant à très nuageux avec, essentiellement l'après-midi, de la pluie ou des averses sur la moitié sud-est du pays. Ces précipitations pourront parfois être intenses et orageuses, si bien que l'IRM émet un avertissement jaune pour la province du Luxembourg toute la journée. Ce front stagnera sur le sud-est du pays et sera encore le siège d'une dernière onde, qui se traduira par des épisodes de pluie prolongée et parfois intense jusqu'en soirée. L'un ou l'autre orage sera également possible.

Depuis vendredi soir, il est déjà tombé par endroits plus de 20 l/m2, souligne par ailleurs l'IRM. Avec les pluies attendues ce samedi, les cumuls pourront localement atteindre jusqu'à 50 ou 60 l/m2. Quelques averses plus anecdotiques pourraient également concerner le centre du pays. Sur le nord-ouest, le risque de précipitations sera bien moindre. La région côtière bénéficiera de larges éclaircies l'après-midi. Les maxima se situeront entre 18 et 20 degrés en Ardenne, autour de 19 ou 20 degrés au littoral et entre 21 et 23 degrés ailleurs. Le vent, d'abord faible partout, deviendra progressivement faible à modéré. Dimanche, la journée débutera avec de très belles périodes ensoleillées. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront, mais on conservera un temps sec. En bord de mer, le temps restera ensoleillé. Les maxima oscilleront autour de 19 ou 20 degrés en haute Ardenne et à la mer, et de 22 à localement 25 degrés en plaine.