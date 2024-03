Ciel gris et pluie avant quelques éclaircies vespérales

Les maxima se situeront entre 6 et 8°C en Ardenne, et autour de 9 ou 10°C ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur sud, virant au secteur sud-ouest l'après-midi. Au littoral, il deviendra faible et variable ou de secteur ouest-nord-ouest.

Ce soir, la nébulosité sera variable avec toujours un risque de quelques ondées locales, mais elles deviendront graduellement de moins en moins nombreuses et les éclaircies s'élargiront. Cette nuit, le temps deviendra généralement sec, mais de la brume, du brouillard (givrant) et des nuages bas se formeront en de nombreux endroits. Les minima oscilleront entre -2 et 2°C en plaine et descendront jusqu'à -4°C en Ardenne. Le vent sera faible et variable ou de secteur sud.