Après le froid, le beau temps va-t-il revenir pour les vacances de printemps?

"Ça va commencer sous des conditions plus chaudes que maintenant, c'est déjà ça. Plus beau, ça, je n'ose pas dire, puisque les averses vont quand même continuer. Mais là, on peut se réjouir des températures de 15, 16, 17, même 18, 19 degrés. Et ça commence déjà le week-end prochain, donc c'est juste à temps pour les débuts des vacances", explique-t-il.

Mais à une échéance plus proche, peut-on espérer un meilleur temps dans les jours qui arrivent ? "Non, pas du tout, ça reste froid et très variable. Avec parfois des averses de giboulées, de la neige sur les hauteurs, notamment la nuit, et aussi parfois des routes glissantes. Donc la formation de plaques de givre ou de glace, c'est bien possible durant les nuits, avec des gelées nocturnes non seulement au sol, mais aussi sur les routes", constate le météorologue.

Cependant, il se veut optimiste, en expliquant que le week-end prochain "ça va s'améliorer".