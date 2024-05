Météo pour ce début de nouvelle semaine: mauvaise nouvelle, la pluie va déjà faire son retour

Ce lundi, des pluies ou des averses toucheront progressivement les régions proches de la frontière française dans le courant de la matinée ou en mi-journée, puis s'étendront à la Flandre dans le courant ou en fin d'après-midi. Les averses pourraient prendre un caractère orageux; elles seront peu mobiles et parfois intenses avec, par conséquent, très localement un risque de cumuls de précipitations pouvant dépasser 20 mm en 1 heure.

En fin de journée, le temps devrait devenir plus sec sur les régions proches de la frontière française. Les maxima se situeront entre 12 et 15 degrés en Ardenne, autour de 17 ou 18 degrés sur le nord de la Flandre et entre 15 et 17 degrés ailleurs, sous un vent d'abord faible de direction variable ou de secteur est à sud-est, devenant modéré d'ouest à sud-ouest dans le courant de l'après-midi (mais restant faible de direction variable près de la frontière avec les Pays-bas).